Азаров: формула не така ідеальна, як говорить про неї російська сторона

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає важливою згоду голови уряду Росії Володимира ПУТІНА предметно обговорювати питання про можливість зміни ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром РФ за підсумками засідання Комітету з економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії в Москві.

“Дуже важливо, що Володимир Володимирович згодився на цю тему предметно розмовляти”, - сказав М.АЗАРОВ.

Водночас він підкреслив, що формула ціноутворення на газ для України не така ідеальна, як говорить про неї російська сторона.

“Ця ідеальна (на думку Росії – УНІАН) формула, вона чомусь призводить до того, що наші сусіди одержують газ за ціною меншою, ніж ми. Отже, вона не зовсім ідеальна», - сказав Н.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що у формулі невиправдано врахована ціна газойлю, який як паливо в Україні використовується лише на 0,1%.

“Тобто, є про що поговорити”, - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що Україна для себе не просить жодних знижок ціни на газ, а лише намагається добитися виправданих і справедливих принципів формування ціни.

“Для нас повинен діяти логічний підхід, який би розумівся нашою країною… Ви його вважаєте ідеальним, ми його вважаємо абсолютно не ідеальним”, - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що успішний економічний розвиток України позитивно впливатиме і на економічний розвиток Росії.

Як повідомляв УНІАН, голова правління "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР 6 червня заявив, що ціна на російський газ для України за довгостроковими контрактами у четвертому кварталі 2011 року може становити 500 доларів за тисячу кубометрів.