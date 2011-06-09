Восени західні області платитимуть за опалення на сході?

Народний депутат, член президії «Нашої України» Віктор МАТЧУК переконаний, що оголошені владою наміри щодо так званих реформ у сфері житлово-комунального господарства є нічим іншим, як спробами Партії регіонів «покращити свої підупалі рейтинги у власних електоральних вотчинах».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Наша Україна».

Зокрема, за словами В.МАТЧУКА, йдеться про наміри передбачити у державному бюджеті мільярди гривень на те, щоб запровадити єдині по всій країні тарифи з одночасним погашенням різниці у тих регіонах, де вони об’єктивно є вищими. Не менш цікавою, на думку депутата, є й пропозиція до початку опалювального сезону списати борги підприємствам ЖКГ і теплокомуненерго за газ та електроенергію.

«Так уже сталося в нашій країні, що «об’єктивно» житлово-комунальні тарифи є вищими у східних регіонах нашої країни. Тоді як, за офіційними даними, за підсумками опалювального сезону, найбільші борги в абсолютному вирахуванні накопичили саме теплокомуненерго Донецької (близько 2 млрд. грн.), Дніпропетровської (близько 2 млрд. грн.), Харківської (близько 1,5 млрд. грн.) та Луганської (понад 0,7 млрд. грн.) областей», - зауважив депутат.

За словами В.МАТЧУКА, його не здивує, якщо запровадження восени єдиних тарифів на житлово-комунальні послуги по всій країні призведе до того, що одна - «неправильна» - у розумінні Партії регіонів частина України буде оплачувати житлово-комунальні пільги, якими реально користуватиметься інша - «правильна» - частина. «Це досить легко зробити на центральному рівні, наприклад, за рахунок перехресного субсидування. Уявімо собі таку ситуацію, коли жителям Києва, центру та заходу України за підсумками вирівнювання тарифів доведеться сплачувати більші суми, ніж ті, які вони сплачують нині, тоді як для населення сходу та півдня їх буде зменшено або навіть вони залишаться на тому ж самому рівні», - підкреслив В.МАТЧУК.

«І де тут боротьба за зниження собівартості послуг? Де обіцяна прозорість формування тарифів? І хто в черговий раз наживеться на цих оборудках?», - наголосив народний депутат.