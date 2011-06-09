Кримський спікер: слова про ліквідацію автономії вирвані з контексту

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим Володимир КОНСТАНТІНОВ стверджує, що не робив заяв про можливу ліквідацію автономії, і запевняє, що його слова були «вирвані з контексту і спотворені».

Про це йдеться у коментарі кримського спікера, переданому УНІАН прес-центром парламенту автономії.

«У засоби масової інформації періодично вкидається сумнівна з правової точки зору і безперспективна по суті ідея про нібито можливу ліквідацію автономного статусу Криму. Так були вирвані з конкретного контексту і спотворені мої слова на громадському українсько-російському форумі «Взаємодія-2011» в Ялті. У своєму виступі я, навпаки, висловив точку зору про необхідність розширення повноважень автономії в соціально-економічній та інших сферах», - зазначається у коментарі В.КОНСТАНТІНОВА.

Кримський спікер також нагадав, що автономія визнана міжнародним співтовариством, її статус прописано у Конституції України і Конституції Автономної Республіки Крим, а відновлення 20 років тому Автономної Республіки Крим в результаті прямого волевиявлення громадян на загальнокримському референдумі позитивно оцінюється міжнародними організаціями.

«Водночас треба визнати, що прожиті 20 років виправдали не всі надії кримчан, насамперед, пов`язані з поліпшенням життя людей. Переконаний, що сам по собі автономний статус без його наповнення конкретними повноваженнями залишиться лише формальністю. На щастя, сьогодні це добре розуміє Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, який надає особливої уваги розвитку повноцінної кримської автономії», - підкреслив В.КОНСТАНТІНОВ і запевнив, що «разом з розв’язанням соціально-економічних завдань Верховна Рада і уряд Криму працюватимуть над вдосконаленням правових повноважень нашої республіки».

«Хочу підкреслити, що, на моє глибоке переконання, зміна статусу Автономної Республіки Крим неможлива. Всі спроби ущемити її повноваження - приречені на провал», - підбив підсумок голова Верховної Ради АРК.

Як повідомлялося, 7 червня в Ялті відбувся українсько-російський форум «Взаємодія-2011», в рамках якого, за повідомленнями деяких ЗМІ, глава кримського парламенту заявив, що керівництво Криму допускає ліквідацію автономного статусу АРК.