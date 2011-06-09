Луценко запропонував Тимошенко сісти до нього в клітку

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО прибула до Печерського районного суду для підтримки екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО увійшла до зали судового засідання у той момент, коли обговорювалося клопотання Ю.ЛУЦЕНКА та його захисників про відвід судді Сергія ВОВКА.

Ю.ТИМОШЕНКО підійшла до гратів, за якими знаходиться Ю.ЛУЦЕНКО, та поспілкувалася з ним.

Як повідомляє Українська правда, оскільки в залі дуже тісно, ТИМОШЕНКО не змогла протиснутись через натовп, ЛУЦЕНКО запропонував їй місце поряд з ним у клітці, на що ТИМОШЕНКО відмовилась і сіла поряд із дружиною ЛУЦЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 червня, Печерський райсуд Києва продовжує розгляд справи екс-міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, і зловживання владою, здійснене працівником правоохоронного органу.