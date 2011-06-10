Шість країн ЄС не хочуть пускати Румунію і Болгарію в Шенген

Питання про приєднання Румунії і Болгарії до Шенгенської зони відкладено на осінь.

Як передає кореспондент УНІАН, під час засідання Ради міністрів з питань юстиції і внутрішніх справ Європейського Союзу, міністри не змогли домовитися з цього питання і вирішили повернутися до нього не пізніше за вересень 2011 року.

При цьому, як повідомляє AFP, проти приєднання висловилися, зокрема, Нідерланди, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина і Швеція.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Європейський парламент дав «зелене світло» приєднанню Болгарії і Румунії до Шенгенської зони, відзначивши, що ці країни виконали всі необхідні вимоги.

Шенгенська угода – міжнародний договір, який ліквідовує контроль на внутрішніх кордонах країн Європейського Союзу. Свобода пересування розповсюджується на громадян країн - членів ЄС і всіх осіб, які перетинають внутрішні кордони на території, де діє цей договір.

До складу країн - учасниць Шенгенського договору зараз входять 22 країни Євросоюзу: Австрія, Бельгія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція, Естонія.

До Шенгенської зони також належать Ісландія, Норвегія і Швейцарія.