У Херсонській області - 5 офіційних мільйонерів

У Херсонській області 5 громадян офіційно задекларували свої мільйонні доходи, одержані в 2010 році.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової адміністрації в Херсонській області за результатами декларативної кампанії, що завершилася.

Згідно з повідомленням, ці 5 громадян у 2010 р. в цілому заробили 14,3 млн. грн. Гроші одержані ними від продажу корпоративних прав (7 млн. грн.), нерухомості (більш як 1 млн. грн.), дарування (2,8 млн. грн.), іноземних доходів (більш як 3,4 млн. грн.).

Мільйонери мають заплатити до бюджету 1,4 млн. грн. податків.

В цілому свої доходи за 2010 р. на загальну суму 225 млн. грн. задекларували 34,238 тис. жителів області – на 6,623 тис. чоловік більше, ніж за підсумками 2009 р.

За результатами декларативної кампанії вже додатково перераховано до бюджету 10,2 млн. грн., що вдвічі більше, ніж за результатами попереднього декларування.