Кільчицька хоче очолити МВС

Екс-заступник голови КМДА Ірена Кільчицька переконана, що могла б керувати міністерством внутрішніх справ.

Про це вона сказала в інтерв'ю журналу "Країна", повідомляє Українська правда.

"Змогла б очолити МВС. 99 відсотків працівників одразу звільнила б, набравши нових, як це зробили в Грузії", - сказала екс-чиновниця.

Вона переконана також, що повернеться в політику: "У політику повернусь обов'язково. Має ж її хтось прикрашати".

Кільчицька також розповіла, як нещодавно поверталася з Брюсселя й на одному рейсі з нею була дружина президента Грузії Михаїла Саакашвілі Сандра з маленькою дитиною.

"Вразило, що вони летіли економкласом. У нас же кожен колишній "начальник жеку" щось на відкатах заробив – і от його сім'я літає чартерами. Інакше пересуватися вони вже не можуть", - відзначила вона.

Екс-заступник глави КМДА також розповіла, що наприкінці 1980-х хотіла поїхати служити в Афганістан.

"Заповнила необхідні документи, пройшла комісії, отримала направлення від партбюро. Працювала тоді у військовій прокуратурі, чимало спілкувалася з тими, хто там уже воював. Мною керувало почуття патріотизму. На жаль чи на щастя, тоді вже прийняли рішення про вивід військ із країни", - сказала Кільчицька.