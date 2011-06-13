Янукович подзвонив Медведєву
17:12, 13 червня 2011Політика
2617 0
Привітав зі святом і не тільки
Президенти України і РФ Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ у понеділок обговорили по телефону хід підготовки п'ятого засідання міждержавної комісії, яке планується провести в Києві.
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу Кремля.
Телефонна розмова відбулася за ініціативою української сторони.
"Президент України, який раніше направив тепле послання на адресу Президента Росії, передав особисті привітання МЕДВЕДЄВУ й російському народу з державним святом - Днем Росії", - зазначає прес-служба.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter