Київ міг би використати візит корабля США в газових переговорах з РФ?

Обурення російського МЗС участю в українсько-американських навчаннях "Сі бриз-2011" протиракетного корабля США українські експерти вважають нелогічним і радять Москві "серйозніше ставитися до України".

Про це повідомляє Deutche welle.

Як зазначається в повідомленні, "Міністерство закордонних справ Росії висловило стурбованість "заходом в Чорне море американського крейсера "Монтерей", обладнаного протиракетною системою "Іджіс", для участі в українсько-американських навчаннях "Сі Бриз - 2011". Ці навчання присвячені відпрацюванню антипіратської операції. Москві незрозуміло, чому "був обраний корабель саме з таким варіантом озброєння".

У своїй заяві російське МЗС наголосило, що це не сприяє визначенню "архітектури майбутньої протиракетної оборони в Європі". Така "гостра і нервова" реакція Москви здивувала президента аналітичного центру "Відкрита політика" Ігоря ЖДАНОВА. Він нагадав, що Москва могла б мати в "Сі бриз" свій повноправний голос: "Росія відмовилася брати в цих навчання участь, хоча її запрошували до цього, коли започатковувався "Сі бриз". Тому тепер Україна і Сполучені Штати самостійно визначають кораблі, які беруть участь в цих навчаннях". До того ж, на думку аналітика, тональність і зміст заяви російського МЗС виглядають "дещо перебільшеними" як на короткочасний візит американського військового корабля.

У свою чергу, політолог Віктор НЕБОЖЕНКО вважає «заяву Москви не так зовнішньополітичним демаршем, як сигналом для громадян самої Росії». Він припустив, що московській дипломатії важливо продемонструвати співвітчизникам хоч якусь активність на тлі програшу "лівійського сценарію та розвитку процесу зі здачі сірійського сценарію". Україна є державою, де російська дипломатія, "відступаючи по всіх фронтах, може дозволити собі висловлювати бодай показне обурення".

В.НЕБОЖЕНКО вважає, що Київ міг би використати факт візиту американського корабля в газових переговорах з Москвою. Росії він порадив "ставитися до України, як до серйозного геополітичного сусіди, а не лише як до майданчика з реалізації своїх інтересів".