Наливайченко готовий особисто агітувати за українських патріотів
Закликав не допустити взаємопоборення
Голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО закликав не допустити взаємопоборення патріотів на мажоритарних округах під час парламентських виборів.
Про це він сказав у прямому ефірі на тернопільському телеканалі ТВ 4, повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України».
«Ми з іншими патріотичними політичними силами повинні створити координаційний комітет, який триматиме лінію недопущення взаємопоборення – тобто висування декількох патріотів на одному окрузі», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
«Якщо людину поважає місцева громада, якщо він патріот і здатен діяти – ми його підтримаємо. Ми це обіцяли людям і виконаємо», - запевнив голова політради «Нашої України».
«З вересня побачимо, як це запрацює – я дуже сподіваюся і покладаюся на наших партнерів, що так і буде», - додав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
Він також наголосив, що готовий особисто агітувати за українських патріотів. «Якщо тут, на цій землі, громада підтримує представника іншої патріотичної сили, - я готовий агітувати. Так я бачу філософію об’єднання патріотів», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.