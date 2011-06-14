Наливайченко готовий особисто агітувати за українських патріотів

Голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО закликав не допустити взаємопоборення патріотів на мажоритарних округах під час парламентських виборів.

Про це він сказав у прямому ефірі на тернопільському телеканалі ТВ 4, повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України».

«Ми з іншими патріотичними політичними силами повинні створити координаційний комітет, який триматиме лінію недопущення взаємопоборення – тобто висування декількох патріотів на одному окрузі», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Якщо людину поважає місцева громада, якщо він патріот і здатен діяти – ми його підтримаємо. Ми це обіцяли людям і виконаємо», - запевнив голова політради «Нашої України».

«З вересня побачимо, як це запрацює – я дуже сподіваюся і покладаюся на наших партнерів, що так і буде», - додав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він також наголосив, що готовий особисто агітувати за українських патріотів. «Якщо тут, на цій землі, громада підтримує представника іншої патріотичної сили, - я готовий агітувати. Так я бачу філософію об’єднання патріотів», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.