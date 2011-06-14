У ПР натякнули, що vip-пенсіонерам за свої пенсії можна не боятися

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ не виключає, що цього тижня Верховна Рада може розглянути законопроект щодо пенсійної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

За словами О.ЄФРЕМОВА, уряд тривалий час відпрацьовував цей законопроект.

«Залишаються на сьогодні ще питання по даному законопроекту. Ми сподіваємося, що сьогодні протягом дня спільно з урядом, керівниками фракцій будуть відпрацьовані ці питання. І якщо вдасться досягнути компромісу, то він буде розглянутий», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

За його словами, потрібно чітко розуміти, що кожен пенсіонер виграє від цієї реформи.

Зокрема, зазначив О.ЄФРЕМОВ, це стосується питання, чи буде підвищений мінімальний розмір пенсії, щодо пенсійного забезпечення військовослужбовців, а також щодо максимального розміру пенсій.

О.ЄФРЕМОВ нагадав, що законопроектом пропонується обмежити максимальний розмір пенсії десятьма прожитковими мінімумами. Однак, додав народний депутат, якщо це застосовувати до вже існуючих максимальних пенсій, то це буде антиконституційно і Президент змушений буде заветувати цей закон.

«В залежності від того, коли ми отримаємо відповіді на ці запитання, тоді депутатський корпус і буде готовий включити цей законопроект до порядку денного… Можливе його включення навіть завтра, якщо сьогодні будуть отримані відповіді на ці питання», - додав він.