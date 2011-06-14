Герман відповіла Freedom House: 478 чиновників притягли за корупцію

Радник Президента України Ганна ГЕРМАН заявляє, що 478 діючих державних службовців були притягнуті до кримінальної відповідальності за корупцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала, коментуючи звіт міжнародної правозахисної організації Freedom House «Б’ючи на сполох: на захист демократії в Україні» під час його презентації сьогодні у Києві.

Г.ГЕРМАН відкинула звинувачення на адресу нинішньої української влади у вибірковості переслідувань за корупційні дії.

«478 діючих державних чиновників найвищого рангу, починаючи від міністрів, заступників міністрів, голів податкової адміністрації притягнуті до кримінальної відповідальності за корупцію. Я не пам’ятаю, щоб така кількість діючих чиновників була притягнута до відповідальності за минулої влади», - сказала Г.ГЕРМАН, зауваживши, що вона принесла із собою список чиновників, притягнутих до відповідальності.

Вона передала цей список представникам Freedom House, які поширили його серед журналістів.

Після цього слово взяв екс-віце-прем’єр-міністр України, заступник голови партії «Батьківщина» Григорій НЕМИРЯ, який назвав заяву Г.ГЕРМАН «контрпропагандою».

За його словами, на камеру влада говорить одне, а насправді робить зовсім інше.

Як сказав Г.НЕМИРЯ, Г.ГЕРМАН заявила, що передала список притягнутих до відповідальності чиновників, а насправді роздала аналітичну записку СБУ, яка починається словами: «Вже не вперше представники «четвертої влади» намагаються надати політичного забарвлення правозастосовній діяльності спецслужби. Окремі представники ЗМІ порівнюють керівників правоохоронних органів з іспанським генералом Франко, у якого був принцип «друзям усе, ворогам – закон». Водночас, наголошується у записці СБУ, при всій повазі до журналістів, необхідно зауважити, що вони не завжди звертають увагу на те, що вчинення злочинів та притягнення особи до кримінальної відповідальності не співпадають у часі. «Тому в СБУ вважають цілком природнім, що на початку дільяності нового уряду правоохоронці розслідували кримінальні справи стосовно посадовців, протиправна діяльність яких мала місце в період роботи попереднього уряду. Логічно, що співробітники спецслужби не могли виявити і припиняти те, чого ще не відбулося», - наголошується в записці СБУ.

У СБУ зазначають, що у першому півріччі 2010 року спецслужба почала викривати правопорушників з числа службових осіб новосформованого уряду.

В записці наводяться відомості про притягнення до кримінальної відповідальності високопосадовців Міністерства охорони навколишнього природного середовища, Міністерства економіки, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, Державного комітету ветеринарної медицини та інших установ.