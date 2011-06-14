Скандал на радіо: редакція іномовлення пішла проти Аврахова

Головний редактор української редакції Всесвітньої служби радіомовлення України Микола МАРИНЕНКО заявляє, що генеральний директор Національної радіокомпанії України Тарас АВРАХОВ насправді не відновлював повноцінного мовлення редакції.

У заяві колективу української редакції Всесвітньої служби, переданій УНІАН гендиректором редакції, спростовується повідомлення Т.АВРАХОВ про те, що українська редакція Всесвітньої служби відновить своє понад 10-годинне мовлення творчими силами Українського радіо.

Колектив зауважує, що Т.АВРАХОВ проігнорував останні рішення Держкомтелерадіо, в тому числі й щодо «відновлення функціонування Головної редакції мовлення українською мовою Всесвітньої служби радіомовлення України у новому форматі».

Натомість, йдеться в заяві, Т.АВРАХОВ видав свій наказ, в якому вбачає «відновлення» роботи української редакції лише у створенні спеціальних програм для української діаспори на мережах українських мовників за кордоном, а також у створенні програм про життя української діаспори, які будуть розміщені на внутрішніх каналах НРКУ.

«Отже, Т.АВРАХОВ самочинно вирішив відібрати в нашої редакції власний ефір! Натомість, на каналі іномовлення, замість передач української редакції, гендиректор збирається розмістити передачі УР-1 і УР-3, «спрямовані на задоволення потреб закордонного українства», - наголошує колектив української редакції Всесвітньої служби радіомовлення України.

«Такої протизаконної, брутальної і, водночас, абсурдної організації процесу радіомовлення історія ще не знала! Окрім усього, цікаво б запитати в пана АВРАХОВА, якими коштами він збирається розраховуватися із закордонними українськими мовниками для розміщення в їхньому приватному ефірі наших передач? Чи не бюджетними? І як ці колосальні витрати виправдовуються з огляду на тотальну «оптимізацію» Українського радіо у зв’язку з «економією бюджетних коштів?», - запитує колектив.

Також, за інформацією колективу редакції іномовлення, з їх штату Т.АВРАХОВ планує створити 2 структури: власне українську редакцію та редакцію координації та мовлення за кордон. «Зокрема, гендиректор нав’язливо вимагає, щоб до української редакції, яку він люб’язно дозволив очолити нашому головному редактору Миколі МАРИНЕНКУ, увійшли лише пенсіонери, люди з невисоким рівнем кваліфікації та ефективності праці та співробітниці, які зараз перебувають у декретних відпустках. Інша ж редакція, мабуть, транслюватиме політично «правильні» передачі для закордонного слухача, створені під чуйним керівництвом АВРАХОВА на внутрішніх каналах Українського радіо», - зазначається у заяві.

Колектив розцінює такі дії гендиректора НРКУ як тимчасову поступку заради заспокоєння світової української спільноти, яка встала на захист правдивого українського слова.

«Проте ми не заспокоюємось і готові боротися до кінця. Наразі, за вимогою Миколи МАРИНЕНКА, керівництво Українського радіо та дирекція Іномовлення, яка давно повністю зрадила ідеалам та інтересам Всесвітньої служби, врешті, зважилися на зустріч із колективом української редакції. До чого це приведе – передбачаємо, але сподіваємось на краще», - зауважує колектив редакції.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня гендиректор Національної радіокомпанії Т.АВРАХОВ розпорядився припинити мовлення української редакції Всесвітньої служби радіомовлення України.

Т.АВРАХОВ пояснив, що припинення мовлення української редакції Всесвітньої служби радіомовлення здійснено у рамках оптимізації мовлення та штатної структури НРКУ.

30 травня Державний комітет телебачення і радіомовлення призупинив ліквідацію української редакції Всесвітньої служби радіомовлення України.

10 червня гендиректор НРКУ Т.АВРАХОВ повідомив про те, що українська редакція Всесвітньої служби, завдяки клопотанням української діаспори, «відновить своє понад 10-годинне мовлення творчими силами Українського радіо».