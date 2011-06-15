Янукович відвідає «Прозорий офіс»
08:46, 15 червня 2011Політика
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Робоча поїздка на Вінничину
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні здійснить робочу поїздку до Вінницької області.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, програмою поїздки передбачено, що у селі Черепашинці Президент ознайомиться з роботою амбулаторії загальної практики сімейної медицини.
В.ЯНУКОВИЧ також планує відвідати Центр надання адміністративних послуг «Прозорий офіс» Вінницької міської ради та провести нараду з адміністративно-господарським активом області.
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