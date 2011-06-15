Бурлаков відмовився пояснювати, що він робив в сесійній залі ВР

Перший віце-прем’єр Ради міністрів Автономної Республіки Крим Павло БУРЛАКОВ відмовився пояснювати, що він робив в сесійній залі Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, який разом із журналістами намагався взяти у П.БУРЛАКОВА коментар, яким чином він потрапив у сесійну залу в той час, як він не є народним депутатом. П.БУРЛАКОВ взагалі нічого не відповідав журналістам, не зважаючи на численні запитання, а швидким кроком, попрямував до виходу із ВР.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 червня, під час засідання парламенту народний депутат з фракції "БЮТ-Батьківщина" Остап СЕМЕРАК запитав голову Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА що робить в секторі фракції Партії регіонів сесійної зали П.БУРЛАКОВ.

Після чого В.ЛИТВИН звернувся до Державної служби охорони з проханням забезпечити в сесійній залі присутність тільки народних депутатів. Голова ВР, звертаючись до служби Держохорони та апарату ВР з обуренням запитав: «Що це таке?».