Губернатор заборонив головам РДА писати Януковичу й Азарову
16:51, 16 червня 2011Політика
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А то грошей просять...
Голова Хмельницької облдержадміністрації Василь ЯДУХА заборонив керівникам райдержадміністрацій писати листи Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ та уряду.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час розширеної наради з керівниками підрозділів органів виконавчої влади та головами РДА області.
“Категорично забороняю будь-якому керівнику району писати листи на Київ до Кабінету міністрів України або Президенту без мого погодження”, - наголосив В.ЯДУХА.
Таке рішення губернатор прийняв у зв’язку зі зверненням голови Чемеровецької РДА Сергія РОМАНЧУКА до Кабміну з проханням виділити кошти з держАВНОГО бюджету.
В.ЯДУХА зауважив, що фінансові резерви варто відшукувати на місцях.
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