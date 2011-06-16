Губернатор заборонив головам РДА писати Януковичу й Азарову

Голова Хмельницької облдержадміністрації Василь ЯДУХА заборонив керівникам райдержадміністрацій писати листи Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ та уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час розширеної наради з керівниками підрозділів органів виконавчої влади та головами РДА області.

“Категорично забороняю будь-якому керівнику району писати листи на Київ до Кабінету міністрів України або Президенту без мого погодження”, - наголосив В.ЯДУХА.

Таке рішення губернатор прийняв у зв’язку зі зверненням голови Чемеровецької РДА Сергія РОМАНЧУКА до Кабміну з проханням виділити кошти з держАВНОГО бюджету.

В.ЯДУХА зауважив, що фінансові резерви варто відшукувати на місцях.