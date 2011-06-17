Ізраїлю пропонують створити зону вільної торгівлі з Україною

Народний депутат України, президент Українського єврейського комітету Олександр ФЕЛЬДМАН звернувся до прем`єр-міністра Ізраїлю Біньяміну НЕТАНЬЯХУ з проханням включити питання про створення зони вільної торгівлі між Ізраїлем і Україною до порядку денного найближчого засідання двосторонньої міжурядової комісії з торговельно-економічної співпраці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, на думку О.ФЕЛЬДМАНА, у двосторонніх відносинах між Ізраїлем і Україною останніми роками намітилася позитивна динаміка, яку необхідно підтримувати і розвивати.

Зокрема, налагодився продуктивний діалог на рівні груп з міжпарламентських зв`язків «Україна-Ізраїль» і «Ізраїль-Україна», товари ізраїльського виробництва мають попит у українських споживачів, а продукція українських виробників обіймає надійні позиції на ізраїльському ринку. Спільними зусиллями почав діяти безвізовий режим, зростає кількість спільних бізнес-проектів, відкриваються нові інвестиційні можливості і перспективи співпраці у промисловій сфері, і створення ЗВТ може стати логічним і закономірним продовженням цієї плідної співпраці між двома країнами.

«Україна – це надійний і вигідний партнер у міжнародно-політичних і торговельно-економічних відносинах, а також країна із зрозумілою для ізраїльтян ментальністю і культурою. Реформування системи управління і модернізація економіки в Україні стають реальністю, яку позитивно оцінять наші ізраїльські партнери», – вважає О.ФЕЛЬДМАН.

У прес-службі нагадують, що ідея створення ЗВТ між Україною і Ізраїлем вперше була озвучена у листопаді 2010 року під час візиту до України Президента Ізраїлю Шимона ПЕРЕСА.

За розрахунками Міністерства економіки, лібералізація торгівлі з Ізраїлем сприятиме створенню додаткових 165 тисяч робочих місць.

Чергове засідання двосторонньої міжурядової комісії з торговельно-економічної співпраці відбудеться 22-23 червня.