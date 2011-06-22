На Банковій обрали 5 кращих кандидатів

В Адміністрації Президента України завершився конкурс на заміщення вакантних посад у Головному управлінні забезпечення доступу до публічної інформації АП, який був оголошений 6 травня 2011 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, для участі у конкурсі було подано 101 заяву. Допущено до конкурсу - 53 претендента. Решта не надали необхідних документів або не відповідали вимогам. Таким чином, понад 10 осіб претендувало на 1 вакансію.

Учасники конкурсу склали іспит на знання Конституції України, законодавства про державну службу і профільних законів: «Про доступ до публічної інформації» та «Про інформацію».

Конкурсною комісією визначено п’ятьох переможців, серед яких працівник газети «Комерсант-Україна», службовці Київської міської державної адміністрації, районної державної адміністрації Полтавської області, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, а також - один безробітний (колишній працівник Адміністрації Президента України, звільнений за скороченням).

Семи учасникам конкурсу, які успішно склали іспит, запропоновано подати заяви для зарахування до Президентського кадрового резерву, який формується для заміщення вакантних посад в органах влади.

Як сказав глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН, «Президент України покладає великі надії на реалізацію Закону «Про доступ до публічної інформації». Цей закон допоможе зробити роботу влади більш відкритою і прозорою та зменшить прояви корупції. Ми успішно провели відкритий конкурс і набрали «з ринку праці» кращих фахівців, які, сподіваюсь, допоможуть главі держави успішно реалізовувати цей закон».

За словами С.ЛЬОВОЧКІНА, Адміністрація Президента має намір продовжити успішну практику добору спеціалістів через проведення відкритих конкурсів. На черзі – завершення конкурсу в прес-службі Президента, зазначив він.