Суддя у справі Тимошенко відмовився визнавати свою «некомпетентність»

Печерський районний суд Києва відмовив у задоволенні повторного клопотання екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про відвід судді Родіона КІРЄЄВА, який головує у судовому засіданні з попереднього розгляду кримінальної справи проти екс-прем`єра щодо газових угод 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення після поновлення судового засідання після перерви оголосив сам суддя Р.КІРЄЄВ.

"Клопотання залишити без задоволення. Це рішення оскарженню не підлягає", - сказав Р.КІРЄЄВ.

Захисник Сергій ВЛАСЕНКО, передаючи клопотання про відвід судді, серед підстав необхідності такого рішення назвав некомпетентність судді. Зокрема, за його словами, перше рішення про відмову у своєму відводі суддя оформив як постанову, хоча закон вимагає, щоб це була ухвала.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 червня, Печерський райсуд Києва розпочав попередній розгляд кримінальної справи за обвинуваченням Ю.ТИМОШЕНКО у незаконному підписанні в 2009 році газових контрактів з Росією. Ю.ТИМОШЕНКО та її захисник С.ВЛАСЕНКО одразу заявили клопотання про відвід судді Р.КІРЄЄВУ.