Захист Тимошенко пропонує порушити справу проти слідчого Нечвоглода

Захисник екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО заявляє, що в діях слідчого з особливо важливих справ Генеральної прокуратури Олександра НЕЧВОГЛОДА є ознаки злочину, і пропонує притягнути його до кримінальної відповідальності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи сьогодні на засіданні Печерського райсуду Києва, що розглядає справу Ю.ТИМОШЕНКО щодо газових угод.

Зокрема, С.ВЛАСЕНКО висловив переконання, що, порушуючи кримінальну справу проти Ю.ТИМОШЕНКО, слідчий достеменно знав та усвідомлював, що в діях Ю.ТИМОШЕНКО, які їй інкримінуються в цій кримінальній справі, немає ознак злочину.

Зокрема, за словами захисника, О.НЕЧВОГЛОД мав офіційний висновок Міністерства юстиції, що директиви, дані Ю.ТИМОШЕНКО на переговори по газу у 2009 року, не можуть розглядатись як директиви уряду. Інших даних, які б заперечували цей висновок, за твердженням С.ВЛАСЕНКО, у нього не було. Він навів інші факти, які, на його переконання, свідчать про добування свідчень незаконним шляхом.

Захисник наголосив, що це означає, що слідчий, порушуючи кримінальну справу, де йдеться, що Ю.ТИМОШЕНКО сфальшувала директиви уряду, сам свідомо фальсифікував справу, що є відповідно до ст.372 КК (передбачається кримінальна відповідальність за притягнення до відповідальності завідомо не винного - УНІАН) кримінальним злочином.

«Усвідомлюючи протиправність своїх дій, він (слідчий) виніс рішення про відкриття кримінальної справи», - наголосив С.ВЛАСЕНКО.

«Я вважаю, що є достатні і законні підстави для притягнення слідчого з особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Олександра НЕЧВОГЛОДА до кримінальної відповідальності», - сказав С.ВЛАСЕНКО.