Литвин: з 2000 року запроваджено антиконституційну практику

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що «ключове значення має розділ Конституції, в якому йдеться про права і свободи людини і громадянина».

Про це він заявив в ефірі Національної телекомпанії України.

«Треба сказати чесно, як бути з положеннями про те, що не можуть прийматися закони, які погіршують соціальне самопочуття людей, як бути з приписом конституційним, що закони зворотної сили не мають», - наголосив він.

«Якщо дивитися на реалії, то в нас на сьогоднішній день не мають під собою фінансового підкріплення, тобто неотоварені, буду вживати це слово, соціальні закони на загальну суму в 160 мільярдів гривень» - підкреслив спікер.

За його словами, «з 2000-го року введена антиконституційна практика, коли з прийняттям бюджету зупиняється, відміняється дія законів, які держава не може реалізувати, і люди не доотримують тих виплат, які вони повинні отримати, особливо йдеться про дітей війни, про ветеранів, про чорнобильців».

В.ЛИТВИН наголосив, що «держава не виконує припис щодо безплатної освіти».

«Як бути з ним, що зробити для того, щоб він виконувався? Те ж стосується і охорони здоров’я. Пошуків цивілізованих підходів до врегулювання цих питань не спостерігається», - додав керівник парламенту.

Він підкреслив, що «зосереджена увага на головному - як розподілити повноваження на центральному рівні, забувають, до речі про місцевий рівень, про Хартію місцевого самоврядування і не говорять про ті питання, які сьогодні є пекучими».