Тимошенко: Янукович витирає ноги об Конституцію

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО закликала українців захистити Конституцію.

Про це йдеться у переданому УНІАН привітанні Ю.ТИМОШЕНКО з Днем Конституції України.

«Український народ має повне право пишатися славними конституційними традиціями. Саме наш гетьман Пилип Орлик 1710 року написав першу українську Конституцію. Саме на українській землі формувалися підвалини європейської демократії, закладалися ідеї народовладдя та дотримання прав і свобод громадян», - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, Конституція – це символ законності. «На жаль, нинішній президент вважає Основний Закон України ганчіркою, об яку він витирає ноги. За Конституцією, носієм влади є лише народ, і всі ми, громадянське суспільство, маємо довести владі, що ці положення не пусті слова, а аксіома для всіх без виключення. Положення Конституції є нормами прямої дії, а тому влада зобов’язана неухильно їх дотримуватися», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що українці повинні захистити Конституцію, щоб «у майбутньому Конституція захищала кожного з нас».

Ю.ТИМОШЕНКО побажала громадянам у цей святковий день упевненості, віри, радості та добра.