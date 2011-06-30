5 канал і ТВі вестимуть пряму телетрансляцію суду над Луценком

Суддя Печерського районного суду Києва Сергій ВОВК дозволив «5 каналу» і ТВі вести пряму телетрансляцію судового засідання з розгляду кримінальної справи щодо екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином суд задовольнив клопотання екс-міністра про пряму трансляцію перебігу подій в залі судового засідання.

У слуханні справи оголошено 20-хвилинну перерву для того, щоб телевізійники могли належним чином налаштувати техніку.