5 канал і ТВі вестимуть пряму телетрансляцію суду над Луценком
10:24, 30 червня 2011Політика
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Суддя Печерського районного суду Києва Сергій ВОВК дозволив «5 каналу» і ТВі вести пряму телетрансляцію судового засідання з розгляду кримінальної справи щодо екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.
Як передає кореспондент УНІАН, таким чином суд задовольнив клопотання екс-міністра про пряму трансляцію перебігу подій в залі судового засідання.
У слуханні справи оголошено 20-хвилинну перерву для того, щоб телевізійники могли належним чином налаштувати техніку.
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