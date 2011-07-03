Експерт: Закон вимагає об’єднати справу Тимошенко з іншими

В одному провадженні повинна слухатися справа за обвинуваченням прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, яка давала на виконання міждержавних (міжурядових) домовленостей, досягнутих у переговорах щодо постачання та транзиту газу, обов’язкові розпорядження та доручення своїм підлеглим, і справи підлеглих, які виконували ці доручення.

Про це пише в своєму матеріалі «Справа екс-прем’єра: кримінальний закон без меж?» Микола Сірий, старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, кандидат юридичних наук.

Він нагадує, що обвинувачувана Ю.Тимошенко заявила клопотання про об’єднання в одне провадження її справи зі справами Діденка, Макаренка, Шепітька та інших службових осіб, які виконували міждержавні (міжурядові) домовленості, досягнуті в тих самих «газових» переговорах.

За словами експерта, кримінально-процесуальний закон передбачає об’єднання в одне провадження всіх справ, що мають один і той самий предмет доказування, тобто стосуються тієї самої події, тих самих осіб, тих самих наслідків, тих самих причин і умов вчинення діяння.

Закон прямо встановлює, що в одному провадженні можуть бути об’єднані справи за обвинуваченням кількох осіб — співучасників вчинення одного чи кількох злочинів, нагадує М.Сірий.

На його думку, той, хто розділив ці справи вирішив «пограти в рулетку», — якщо не пройде одне обвинувачення, доводитимемо інше, якщо не пройде одна методика визначення шкоди, утверджуватимемо іншу.

«А який вигляд має Українська держава на тлі відмови у клопотанні про об’єднання зазначених справ в одне провадження? Карткового шулера?» — риторично запитує експерт.

Дзеркало тижня