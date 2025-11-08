У Євросоюзі хочуть підтягнути санкції проти Білорусі до рівня антиросійських санкцій.

На тлі потепління стосунків США з білоруською диктатурою та послабленням американських санкцій проти режиму Лукашенка Європейський союз навпаки планує посилити свої заходи проти Білорусі. Про це повідомляє DW.

Зазначається, що в ЄС почали готувати новий, уже 20-й за рахунком пакет санкцій проти Росії. У п'ятницю це питання обговорювали на зустрічі міністр фінансів Литви Кріступас Вайтекунас і європейський комісар з фінансових послуг Марія Луїш Альбукерке.

Литовський політик зазначив, що Європа має посилювати тиск не тільки на Кремль, а й на його союзника в Білорусі. Особливо з урахуванням "регулярних гібридних атак", які режим Лукашенка влаштовує щодо своїх сусідів.

Відео дня

На думку Вайтекунаса, Євросоюзу слід привести санкції щодо Білорусі у відповідність із тими, які введено проти Росії. Зі свого боку єврокомісар Альбукерке повідомила, що підготовка нових заходів проти Білорусі поки що перебуває на ранній стадії.

"Ми працюємо з третіми країнами, оскільки серед них є такі, які сприяють обходу санкцій", - уточнила вона.

Санкції проти Білорусі: останні новини

Як писав УНІАН, між адміністрацією Дональда Трампа і режимом Лукашенка встановилися незвично теплі стосунки - із заочними компліментами і подарунками.

Крім того, Держдеп зняв деякі санкції проти Білорусі, не пов'язані з війною в Україні. Зокрема було послаблено обмеження щодо авіакомпанії "Бєлавіа", запроваджені за інцидент із викраденням білоруського опозиціонера Романа Протасевича 2021 року.

Вас також можуть зацікавити новини: