Samsung затизерив дизайн унікального розбірного SSD і ультрамаленького накопичувача

Пристрої офіційно представлять у Лас-Вегасі в січні.

Samsung готується до технологічної виставки CES 2026 і вже показала перші новинки: модульний SSD нового покоління і компактний накопичувач для ультратонких пристроїв.

Головну увагу привернув Detachable AutoSSD, накопичувач з повністю розбірною конструкцією, де контролер і NAND-пам'ять можна знімати і міняти окремо. Такий підхід дає змогу оновлювати компоненти в міру появи нових стандартів, наприклад, переходити з PCIe 4.0 на PCIe 5.0.

Базова версія цього SSD використовувалася в автомобілях і пропонувала швидкість читання до 4700 МБ/с і запису до 1400 МБ/с. Новий варіант з індексом E1.A зберіг характеристики, але отримав модульний дизайн. У майбутньому Samsung може перенести подібну архітектуру і в споживчий сегмент, хоча вартість, як і у будь-якої інноваційної технології, буде високою.

Відео дня

Другий анонс стосується компактного SSD PM9E1 формату M.2 2242, версії популярного OEM-накопичувача, створеної для ультратонких ноутбуків, планшетів і міні-ПК.

PM9E1 заснований на контролері PCIe 5.0 і здатний видавати швидкості до 14,8 ГБ/с під час читання і 13,4 ГБ/с під час запису, що майже на 50-60% швидше за конкурентів.

Максимальний обсяг - 4 ТБ, що робить такі диски особливо цікавими для портативних систем, де раніше доводилося миритися з обмеженням у 2 ТБ.

Обидва SSD будуть офіційно представлені в січні 2026 року на виставці CES у Лас-Вегасі.

Раніше ми розповідали, що Apacer анонсували перший у світі "ароматний" портативний SSD з аромадифузором. Apacer's AS712 не тільки швидкий, а й пахне ефірними оліями.

Вас також можуть зацікавити новини: