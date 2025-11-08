Прем'єр Словаччини виступив проти використання заморожених російських активів, якщо вони підуть на фінансування військових потреб України.

Словаччина не погодиться на використання заморожених російських активів для фінансування військових витрат України. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, передає Bloomberg.

"Словаччина не братиме участі в жодних юридичних чи фінансових схемах щодо вилучення заморожених активів, якщо ці кошти будуть витрачені на військові витрати в Україні", – заявив Фіцо в інтерв'ю громадському мовнику STVR.

Раніше Фіцо, якого називають прихильником "дружньої до Росії зовнішньої політики", вже погрожував заблокувати санкції проти Росії. Однак зрештою погодився, отримавши додаткові поступки. Однак він категорично відмовився від конфіскації російських активів для фінансування України.

"Ми хочемо припинити війну чи просто її розпалюємо? Ми збираємося надати Україні 140 мільярдів євро, щоб війна продовжувалася. То що це означає? Що війна триватиме щонайменше ще два роки", - заявив Фіцо.

Використання заморожених активів РФ

Видання нагадало, що Європейський Союз розглядає можливість використання заморожених активів російського центрального банку для допомоги Україні. Однак переговори наразі не стали успішними. Їх зупинила позиція Бельгії, де зберігається більша частина активів. У зв’язку з цим Бельгія прагне отримати надійні гарантії того, що ризики, пов'язані із запропонованими позиками на суму 140 мільярдів євро, будуть розділені з іншими країнами.

Позиція Словаччини – більше новин

Як писав УНІАН, раніше Роберт Фіцо від імені ЄС заявляв про "втому" від фінансування України. Він говорив, що Словаччина не братиме участь у жодних ініціативах, пов’язаних з цим. Також він попереджав, що не втручатиметься в процеси, пов’язані з формуванням та наданням репараційних кредитів Україні в рахунок заморожених коштів РФ.

Окрім того, Словаччина, а разом із нею Польща та Угорщина, в односторонньому порядку зберігають заборону на імпорт українських товарів. Заборони стосуються українського зерна та інших сільськогосподарських товарів.

