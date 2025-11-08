Оформлення громадян та транспортних засобів на в’їзд чи виїзд з України тимчасово не здійснюється.

На кордоні тимчасово припинено пропускні операції. Як повідомляє Державна прикордонна служба України, причиною зупинки роботи пунктів пропуску на держкордоні став збій в роботі бази даних митниці.

"Відтак оформлення громадян та транспортних засобів на в’їзд в Україну та на виїзд з України тимчасово не здійснюється", - йдеться у повідомленні.

Так, прикордонники закликали людей врахувати цю інформацію під час планування своєї подорожі.

Відео дня

Оновлено о 14:11. Тим часом у мережі зʼявилися відео черг на пунктах пропуску. Як пише "Труха", на одному з пунктів в Одеській області через збій в системі митниці утворилася черга з 400 авто і 30 автобусів.

Оновлено о 14:59. Водночас у коментарі УНІАН речник ДПСУ Андрій Демченко зауважив, що "оскільки рух транспорту не здійснюється, то, відповідно, черги накопичуються".

"По кожному з пунктів пропуску - це різна ситуація. На щастя, на виїзд з України аж надто суттєвих черг, особливо на західній ділянці кордону, - ми цього не спостерігаємо", - сказав він.

Водночас Демченко висловив сподівання, що найближчим часом база даних митниці запрацює і рух буде повноцінно відновлено, тож суттєвого накопичення транспорту на кордоні не буде.

Крім того, на сторінці Державної митної служби України у Facebook зазначається, що пропускні операції на кордоні тимчасово призупинено через ворожу атаку.

"Причиною зупинки роботи пунктів пропуску на державному кордоні став технічний збій з електроживленням після масштабного ворожого обстрілу енергообʼєктів. Фахівці вже працюють над усуненням наслідків атаки. Найближчим часом пункти пропуску запрацюють у штатному режимі", - йдеться у повідомленні.

Інші новини з кордону - це треба знати

Як повідомляв УНІАН, раніше голлівудська зірка, амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі таємно прибула до України, відвідавши Херсон та Миколаїв. Під час свого візиту вона поспілкувалася і з українськими прикордонниками.

Працівники ДПСУ вирішили подякувати Джолі за підтримку України. Так, на знак вдячності прикордонники 7-го прикордонного Карпатського загону подарували акторці набір національної символіки України та коїн Державної прикордонної служби.

Вас також можуть зацікавити новини: