Російський удар зруйнував квартири з четвертого по шостий поверхи багатоповерхівки.

У Дніпрі закінчили розбирати завали у багатоповерхівці, по якій росіяни поцілили "Шахедом". Загалом загинули троє людей, повідомляє у Телеграм Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що з-під завалів дістали тіло третьої жертви - чоловіка.

"Загалом внаслідок нічної російської атаки на місто загинули 3 людей, постраждали 12 людей, серед них 2 дитини", - наголосили у ДСНС.

Зауважується, що удар російських загарбників зруйнував квартири з 4 по 6 поверхи. "Аварійно-рятувальні роботи завершені. На місці працювали понад 100 рятувальників та 28 одиниць техніки ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Російська атака по Україні 8 листопада

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 8 листопада російська окупаційна армія атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Російський ударний дрон влучив у 9-поверховий житловий будинок у Дніпрі, що призвело до руйнування квартир з 4-го по 6-й поверхи. На місці прильоту виникла пожежа. Повідомлялося про загиблих та поранених, серед яких - двоє дітей 2 та 13 років.

