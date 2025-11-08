У Дніпрі закінчили розбирати завали у багатоповерхівці, по якій росіяни поцілили "Шахедом". Загалом загинули троє людей, повідомляє у Телеграм Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що з-під завалів дістали тіло третьої жертви - чоловіка.
"Загалом внаслідок нічної російської атаки на місто загинули 3 людей, постраждали 12 людей, серед них 2 дитини", - наголосили у ДСНС.
Зауважується, що удар російських загарбників зруйнував квартири з 4 по 6 поверхи. "Аварійно-рятувальні роботи завершені. На місці працювали понад 100 рятувальників та 28 одиниць техніки ДСНС", - йдеться у повідомленні.
Російська атака по Україні 8 листопада
Як повідомляв УНІАН, у ніч на 8 листопада російська окупаційна армія атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.
Російський ударний дрон влучив у 9-поверховий житловий будинок у Дніпрі, що призвело до руйнування квартир з 4-го по 6-й поверхи. На місці прильоту виникла пожежа. Повідомлялося про загиблих та поранених, серед яких - двоє дітей 2 та 13 років.