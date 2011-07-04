Тимошенко заявляє, що прокурори поспішають «виписати» їй 10 років

На наступному засіданні Печерського райсуду Києва, яке відбудеться 6 липня, екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має намір заявити відвід представникам прокуратури через їхню упередженість і заангажованість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні журналістам.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, державний обвинувач у справі про газові угоди Лілія ФРОЛОВА не мала права на прес-конференції, яка відбулася 29 червня, однозначно заявляти, що екс-прем’єру буде винесено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі без умовного терміну.

На переконання Ю.ТИМОШЕНКО, Л.ФРОЛОВА зробила таку заяву всупереч закону, всупереч неупередженості судового процесу.

«Це свідчить, які прокурори сьогодні представляють обвинувачення в суді – заангажовані, тенденційні, підкупні, залякані. А тому на наступному судовому засіданні ми обов’язково будемо заявляти відвід таким прокурорам, які, ще не завершилося судове слідство, вже поспішають назвати: один – мене засудженою, а другий - виписати мені 10 років ув’язнення», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, «це є свідченням того, якої якості є правосуддя в Україні».