Випуск районної газети на Вінниччині довірили студентам

Випуск районної газету в місті Погребищі, що на Вінниччині тимчасово передоручили студентам Інституту журналістики Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка, ідеться в повідомленні Фонду розвитку журналістики імені Анатолія Москаленка, переданому УНІАН.

Дев’ятеро студентів Інституту журналістики з 1 липня розпочали випускати газету «Колос». Протягом місяця вони замінюватимуть штатних працівників редакції, які на цей час пішли у відпустки. Така можливість, ідеться в повідомленні, з’явилася у майбутніх журналістів завдяки об’єднанню зусиль Інституту журналістики та Фонду розвитку журналістики імені Анатолія Москаленка.

Редактор газети Микола МАЦЕНКО підтримав ідею проведення такої практики для студентів інституту, оскільки сам свого часу також був “дублером” у районній газеті в Рокитному на Київщині.

“Така практика, - зазначив директор Інституту Володимир РІЗУН, – прекрасна можливість для студентів не лише застосувати свої знання й навички на практиці, а й ознайомитися з реальними умовами, у яких працюють українські журналісти”.

Зі студентами зустрівся голова районної ради Володимир ОЛЕКСІЄНКО та перший заступник голови районної державної адміністрації Володимир КОРІНЕНКО. Ініціативу організації практики для студентів на базі районних та обласних видань підтримала також Вінницька обласна державна адміністрація. Заступник голови облдержадміністрації Любов СПІРІДОНОВА підкреслила: «Нам дуже приємно, що саме Вінницька область стала місцем проведення такого експерименту. А його результати будуть цікаві як науковцям і фахівцям у галузі журналістики, так і органам виконавчої влади району і області в цілому, адже це буде свіжий об’єктивний погляд збоку на життя в районі».

6 липня побачив світ перший номер газети, підготовлений силами студентської редакції.