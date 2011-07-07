Neue Zuercher Zeitung: Процес над Тимошенко попахує вендеттою

Судовий процес над лідером партії «Батьківщина» Юлією ТИМОШЕНКО виглядає як політична вендетта.

Про це пише швейцарська газета «Neue Zuercher Zeitung», повідомляє ІноZMI.

«Україна все більше віддаляється від принципів правової держави. Процес проти лідерки опозиції Юлії ТИМОШЕНКО повинен був підкреслити готовність нової влади боротися з корупцією, але натомість вже перетворився на фарс. Хай там скільки Віктор ЯНУКОВИЧ говорить, що зацікавлений у прозорому процесі, суд над ТИМОШЕНКО попахує політичною вендеттою», йдеться у статті.

Процес проти Ю.ТИМОШЕНКО, який почався наприкінці червня, у понеділок було вже вдруге перенесено, зауважує автор статті Рудольф ГЕРМАНН.

Колишнього прем‘єра обвинувачують у перевищенні службових повноважень при укладанні газової угоди між Україною і Росією у січні 2009 року, нагадує автор статті.

Ю.ТИМОШЕНКО вимагала перерви у слуханнях, аби її другий адвокат - Микола ТИТАРЕНКО - міг ознайомитися з матеріалами справи. Головний захисник Ю.ТИМОШЕНКО – Сергій ВЛАСЕНКО – перебуває за кордоном нібито для збору доказів на користь його клієнтки, однак суддя Родіон КІРЄЄВ дав тільки дводенну відстрочку, яку Ю.ТИМОШЕНКО одразу ж назвала смішною, зважаючи на обсяг матеріалів справи – 4000 сторінок, зазначається у статті.

Як і у перший день процесу, Ю.ТИМОШЕНКО відмовилася звертатися до Р.КІРЄЄВА з усіма належними судді почестями та вставати, коли брала слово. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, чесному суду вона завжди засвідчуватиме належну повагу, «але у даному випадку, мовляв, йдеться про маріонетку Президента та його Адміністрації. Але її клопотання про відвід судді було відхилене», зауважує автор статті.

Як пише автор «Neue Zuercher Zeitung», Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що «КІРЄЄВ надто молодий і до того ж не призначений суддею пожиттєво, а тому Вища рада юстиції може чинити тиск на нього. У Вищій раді юстиції серед інших засідає заступник генерального прокурора Ренат КУЗЬМІН, який підписав обвинувачення проти ТИМОШЕНКО. Окрім того, ТИМОШЕНКО стверджує, що Родіон КІРЄЄВ, у якого за плечима лише два роки судової практики, – недостатньо досвідчений для такого процесу й лише нещодавно указом ЯНУКОВИЧА був переведений у Печерський суд».

Тим часом, продовжує автор статті, Президент Віктор ЯНУКОВИЧ «не втомлюється повторювати, що процес проти ТИМОШЕНКО – лише частина його енергійної програми по боротьбі з корупцією і ніхто так не зацікавлений у прозорому процесі, як саме він, ЯНУКОВИЧ».

Автор публікації упевнений, що «ЯНУКОВИЧ знає: у США та ЄС кажуть про політично вмотивований процес, що має на меті усунення опозиції». «І з огляду на те, як протікає процес, навряд чи цей скепсис швидко зникне попри всю благозвучність декларацій президента», – йдеться у статт.

Як зауважує видання, «влада постійно наводить аргумент: мовляв, не лише представники опозиції на прицілі у правоохоронних органів, а також «численні» чиновники чинного уряду. Але про кого конкретно йде мова – незрозуміло. Спостерігачі вважають, що йдеться про нижчі чини, хоча підозри в корупції існують і щодо високопосадовців. Але у випадку купівлі бурової платформи нібито за завищеною ціною розслідування не ведеться – так само, як і щодо неоковирностей стосовно резиденції Президента, яка хитрими стежками опинилася у власності ЯНУКОВИЧА і компаній, що належать людям з його кола».

«Очевидно, що процес проти ТИМОШЕНКО попахує політичною вендеттою. Але усувати суперників таким чином для ЯНУКОВИЧА не так вже й безпечно – якщо він й справді має європейські амбіції, а не лише про них говорить», – наголошується у швейцарській «Neue Zuercher Zeitung».