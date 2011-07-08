Експерт: прийнята «реформа» наближає кризу пенсійної системи

Ухвалена пенсійна реформа наближає кризу пенсійної системи України. Таку думку висловив експерт Інституту Горшеніна Володимир ЗАСТАВА у коментарі, переданому агентству УНІАН до ухваленого закону про пенсійну реформу.

«Ухвалений закон № 7455 про пенсійну систему України, який ряд урядовців чомусь називають «реформою», змінює низку параметрів, пов`язаних з розподілом коштів, що накопичуються Пенсійним фондом, але не торкається структурних змін самої пенсійної системи», - сказав експерт.

За його словами, головне питання – яким чином збільшити надходження до Пенсійного фонду, залишилося без відповіді.

В.ЗАСТАВА зазначив, що населення України старішає. Це означає, що у середньостроковій перспективі (10 – 15 років) черговий український уряд буде вимушений знов піднімати вік виходу на пенсію, щоб обмежити збільшення кількості пенсіонерів і таким чином уникнути дефолту пенсійної системи країни. «Ухвалений закон не вирішує основних проблем пенсійної системи, а лише створює видимість їх вирішення. Зрештою, це приведе до повної кризи пенсійної системи», - заявив експерт Інституту Горшеніна.

Кажучи про очікування суспільства щодо пенсійної реформи, В.ЗАСТАВА зазначив, що вони не співпадають з намірами уряду і можливостями української економіки.

За його словами, дослідження Інституту Горшеніна чітко показують, що дві третини українського суспільства виступають за проведення пенсійної реформи. Основні очікування людей: збільшення розміру пенсій, зміна принципу їх нарахування (згідно зі справедливим підрахунком стажу, рівня зарплати тощо) і зменшення віку громадян для виходу на пенсію. При цьому більшість виступає за солідарну пенсійну систему в країні і не розраховує на якесь інше джерело доходів, окрім державної пенсії.

Як вважає експерт, ці дані свідчать, що з боку суспільства не сформоване замовлення на структурну реформу пенсійної системи. «Більш як половина громадян країни (в основному пенсіонери і ті, хто у найближчі 15 років може вийти на пенсію), поки не готові, що називається, управляти своєю пенсією, наприклад, через накопичувальну систему і особові пенсійні рахунки, а продовжують перекладати відповідальність на державу», - упевнений В.ЗАСТАВА.

«Зі свого ж боку уряд через дану «реформу» намагається подолати реальний дефіцит Пенсійного фонду і зміцнити основу для продовження процесу кредитування України з боку МВФ. Про будь-яке збільшення розмірів пенсій у нинішніх умовах не йдеться. При цьому відсутнє пояснення того, через які реальні економічні інструменти можна збільшити надходження до Пенсійного фонду», - заявив експерт.