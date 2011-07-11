СБУ наїхала на підприємство олігарха з БЮТ

СБУ проводить слідчі дії на приватному акціонерному товаристві "Росава" (Біла Церква).

Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар СБУ Марини Остапенко.

За її словами, слідчі дії проводяться в рамках порушеної кримінальної справи з санкції суду.

Остапенко не змогла розповісти подробиці цієї справи.

Раніше прес-служба ПАТ "Росава", яке займається виробництвом шин, повідомила, що люди, які представилися співробітниками СБУ, заблокували роботу підприємства.

"Росава" контролюється групою "Фінанси та Кредит" БЮТівця Костянтина Жеваго.