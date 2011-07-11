СБУ наїхала на підприємство олігарха з БЮТ
14:52, 11 липня 2011Політика
4302 0
Подробиць не розповідають
СБУ проводить слідчі дії на приватному акціонерному товаристві "Росава" (Біла Церква).
Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар СБУ Марини Остапенко.
За її словами, слідчі дії проводяться в рамках порушеної кримінальної справи з санкції суду.
Остапенко не змогла розповісти подробиці цієї справи.
Раніше прес-служба ПАТ "Росава", яке займається виробництвом шин, повідомила, що люди, які представилися співробітниками СБУ, заблокували роботу підприємства.
"Росава" контролюється групою "Фінанси та Кредит" БЮТівця Костянтина Жеваго.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter