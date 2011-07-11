Терьохін написав лист у Кремль

Народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Сергій ТЕРЬОХІН просить Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА надати оцінку листуванню прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з міністром оборони Росії Анатолієм СЕРДЮКОВИМ.

Про це депутат написав в авторській колонці на «Українській правді».

С.ТЕРЬОХІН пояснив, що написав депутатський запит на адресу Президента РФ Д.МЕДВЕДЄВА. “Він мав бути оголошеним на засіданні ВРУ, але адміністрація ЛИТВИНА запит не прийняла без пояснень”, – написав депутат.

Як нагадав С.ТЕРЬОХІН, згідно із положеннями статті 86 Конституції України, народний депутат може звернутися із запитом "до органів Верховної Ради України, Кабінету міністрів України", а також "керівників інших органів державної влади". Керівників якої країни – не вказано.

Як зауважив С.ТЕРЕЬОХІН, Президент Російської Федерації є керівником "іншого органу державної влади". “Отже, подання запиту керівнику іншої країни є формально правомірним. Дивно, але факт”, – вважає депутат.

Після цих пояснень він виклав текст самого листа російською мовою:

“Господин президент, позвольте выразить моё уважение и личную симпатию. Мне не довелось ранее встречаться с Вами, но я имел удовольствие в качестве министра экономики Украины неединожды говорить с Вашим предшественником, ныне главой правительства Российской Федерации г-ном ПУТИНЫМ.

Я не стал бы Вас тревожить, если бы не письмо министра обороны Вашей страны г-на СЕРДЮКОВА, отосланного 10 июня сего года в адрес премьер-министра моей страны АЗАРОВА.

Поэтому, позвольте обратиться к Вам с таким”, – йдеться у листі.

“Во-первых, я покорнейше просил бы Вас оценить прецедент официальной переписки между министром обороны Вашей страны и премьер-министром моей страны. Вы, как интеллигентный и образованный человек, наверняка знаете, что такая вольготность в дипломатических сношениях не допустима. Дипломатия прошлых столетий знала подобные случаи, но лишь в отношениях между метрополией и доминионом или при объявлении войн.

Понятно, что это неприемлемо в свете стратегического партнёрства между нашими странами. Поэтому, я был бы несказанно рад услышать от Вас, господин президент, формальную оценку указанных действий одного из Ваших подчинённых.

Во-вторых, я покорнейше просил бы Вас разъяснить, имеет ли упомянутое письмо г-на СЕРДЮКОВА статус официального дипломатического документа. В случае, если письмо г-на СЕРДЮКОВА имеет такой статус, то изложенные в нём факты и утверждения являются юридически значимыми в соответствии с международными правилами и обычаями, а также для целей применения норм украинского законодательства.

В этом случае осмелюсь Вам напомнить, что в письме г-на СЕРДЮКОВА содержится просьба к главе правительства моей страны АЗАРОВА погасить долг в сумме 405,5 млн. долларов США, который вроде бы возник в 1996 – 1997 годах в результате соглашений между коммерческими структурами наших стран.

Возможно, что премьер-министр моей страны владеет такой суммой и может самостоятельно погасить упомянутый долг. Но, если речь идёт об оплате за счёт средств украинских налогоплательщиков, то позвольте Вам напомнить, что долги между хозяйствующими субъектами, необеспеченные государственными гарантиями, не принимаются в расчёт государственного долга.

Такое не случалось даже при распределении активов и пассивов бывшего СССР в 1991 году, в котором мне довелось принимать активное участие.

Кроме того, Российская Федерация, равно как и Украина, являются участниками Конвенции ООН "Об исковой давности в международной купле-продаже товаров", от 14 июля 1974 года с изменениями от 11 апреля 1980 года. Нормы Конвенции обязательны для исполнения как на территории Украины (с 1 февраля 1991 года), так и на территории РФ (с 24 декабря 1991 года).

Стандартный срок исковой давности составляет 4 года. В отдельных случаях срок исковой давности может быть продолжен, но не позднее, чем на 10 лет совокупно. Поэтому, становится явным, что министр обороны Вашей страны вряд ли знаком с элементарным международным правом.

Господин Президент, Вам наверняка известно, что мой запрос напрямую касается уголовных дел, открытых в Украине против Юлии ТИМОШЕНКО в связи с подписанием соглашения о покупке, транспортировке и хранении газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» в 2009 году. Тогда решение о принципах ценообразования на газ, транзит и хранение было принято главами хозяйствующих субъектов в присутствии глав правительств наших стран.

Поскольку прокуратура Украины обвиняет ТИМОШЕНКО в фактической сдаче государственных интересов в пользу Вашей страны, а Служба безопасности Украины ищет при этом её материальную заинтересованность, то я искренне надеюсь получить Ваши исчерпывающие ответы, которые помогут честному украинскому суду принять справедливое решение.

Возобновить взаимопонимание и любовь, которые прежде соединяли народы наших стран.

Конечно, Вы можете оставить мой запрос без ответа. Но, отсутствие Вашего ответа также является ответом”, – йдеться у листі С.ТЕРЬОХІНА.

Він додав, що, “як не дивно, вчора запит було всеж оголошено! Він був спрямований АЗАРОВУ (як адресату СЕРДЮКОВА), з пропозицію направити моє звернення МЄДВЄДЄВУ по дипломатичних каналах”.