Тимошенко за три дні має знайти нового адвоката

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО протягом трьох днів має визначитися зі своїм новим адвокатом замість Миколи ТИТАРЕНКА, який попросив її відсторонити його від виконання функцій адвоката через неможливість ознайомлення з матеріалами кримінальної справи щодо газових угод 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам після завершення засідання Печерського райсуду Києва.

«До 15 липня у судовому засіданні зроблена перерва і до цього дня я буду залучати адвокатів і захисників, яким, сподіваюся, у цьому судовому розгляді дадуть не дві доби для ознайомлення з 5 тисячами аркушів кримінальної справи, а так, як це складено традицією і практикою – два місяці для ознайомлення зі справою», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем’єр наголосила на необхідності надання судом достатнього часу для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, аби кваліфіковано відпрацювати стратегію і тактику захисту.

Водночас, Ю.ТИМОШЕНКО не стала уточнювати прізвища адвокатів, які залучатимуться до судового процесу надалі.

«Мені закон дає три доби, і я буду визначатися. Зараз я не готова давати відповіді на ці питання, тому що я була переконана, що суддя сьогодні виконає свій обов’язок і дасть Миколі ТИТАРЕНКУ час на ознайомлення зі справою. Тоді мені не довелося б міняти захисника», - пояснила вона.