Яворівський пропонує подовжити мораторій на продаж сільгоспземель

Народний депутат Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ (БЮТ- Батьківщина) пропонує подовжити мораторій на продаж сільськогосподарських земель, а також на внесення права на земельну частку (пай) до статутних фондів господарського товариства, до 1 січня 2013 року.

Про це йдеться в тексті законопроекту №9014 «Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо терміну продажу земельних ділянок», внесеному до ВР 18 липня ц.р.

Згідно із пояснювальною запискою до документа, мораторій пропонується подовжити на рік, оскільки до сьогоднішнього дня не прийнято закон про ринок земель, не проведено повну інвентаризацію земель, не створено автоматизовану систему ведення державного земельного кадастру (розробка якої має завершитися до липня 2012 р.). При цьому відсутня достовірна інформація про якісний склад земель, грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення.

Подовження мораторію на рік дає можливість реалізувати заходи, пов`язані з організаційним і правовим забезпеченням обороту земель в Україні, а також захистити майнові інтереси власників сільськогосподарських земель, вважає автор законопроекту.

Як повідомляв УНІАН, скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення передбачається з ухваленням законів «Про державний земельний кадастр» і «Про ринок земель». Згідно з «Перехідними положеннями» Земельного кодексу України, до набуття чинності законів про державний земельний кадастр і про ринок земель, але не раніше 1 січня 2012 року, забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних фондів господарських товариств, а також купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення.