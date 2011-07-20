Симоненко не коментує затримання свого протеже Волги

Лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО відмовився коментувати затримання Василя ВОЛГИ, який був призначений на посаду голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України за квотою Компартії.

В інтерв’ю УНІАН П.СИМОНЕНКО заявив: “Усі питання - до правоохоронних органів. Вони приймали рішення, і всі питання до них”.

Як повідомляв УНІАН, В.ВОЛГА очолив Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг у березні 2010 року. Відповідно до коаліційної угоди, цю посада за квотою належала парламентській фракції КПУ.

19 липня слідчим Генеральної прокуратури України спільно з працівниками СБУ В.ВОЛГУ було затримано і доставлено до ізолятора тимчасового тримання. Його затримано за вчинення злочину, пов’язаного з корупцією.