Захист Тимошенко провів експеримент з кримінальною справою

Захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО заявляє, що кримінальна справа проти його підзахисної вже нараховує 16 томів, серед яких 15 томів – матеріали досудового слідства та один – матеріали за результатами судового розгляду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ВЛАСЕНКО повідомив сьогодні журналістам під час публічного експерименту на швидкість читання.

С.ВЛАСЕНКО прочитав уголос одне з клопотань, яке було заявлене на попередніх судових засіданнях захистом Ю.ТИМОШЕНКО. За результатами цього експерименту виявилося, що адвокат може прочитати одну сторінку за 3 хвилини 21 секунду.

«Таким чином, для того щоб прочитати хоча б 4 тис. сторінок, необхідно 12 тис. хвилин, тобто 200 годин. Якщо враховувати 8-годинний робочий день, то на ознайомлення з матеріалами справи необхідно мінімум 25 робочих днів», - зазначив він.

Захисник Ю.ТИМОШЕНКО підкреслив, що цей експеримент стосувався лише швидкості читання, проте адвокатам потрібно не лише прочитати матеріали, але й проаналізувати їх, звірити протоколи допитів свідків, проконсультуватися з фахівцями щодо експертиз, доданих до кримінальної справи, а також підготувати вмотивовані клопотання.

Сьогодні в офісі партії «Батьківщина» журналістам продемонстрували, як захисники Ю.ТИМОШЕНКО ознайомлюються з матеріалами кримінальної справи. Спочатку в експерименті брали участь лише Микола СІРИЙ, Микола ТИТАРЕНКО, який вже не представляє інтереси Ю.ТИМОШЕНКО безпосередньо на засіданнях суду, а також Сергій ВЛАСЕНКО, якого 15 липня було усунуто від захисту екс-прем’єра в суді.

Олександр ПЛАХОТНЮК пізніше долучився до цього експерименту, оскільки зранку займався іншою справу, в якій він також надає адвокатські послуги.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ ухвалив рішення про усунення С.ВЛАСЕНКА від захисту у справі, порушеної за обвинуваченням Ю.ТИМОШЕНКО у перевищенні влади під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році. Таке рішення суддя ухвалив у зв`язку з систематичним порушенням С.ВЛАСЕНКОМ встановленого порядку ведення судового засідання.

Водночас суд дозволив залучити до захисту Ю.ТИМОШЕНКО нових адвокатів – М.СІРОГО та О.ПЛАХОТНЮКА.

Ю.ТИМОШЕНКО та її адвокати вимагали від суду надати їм два місяці для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи щодо газових угод 2009 року, але суд надав їм лише три дні – до 22 липня.