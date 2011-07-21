Кузьмін каже, що Луценко прописався у квартирі водія

12:02, 21 липня 2011
Політика
4537 0

Кому належить житло?

В. о. генерального прокурора Рената КУЗЬМІНА дивує, чому багато хто не помічає корисливих мотивів у діях екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО і екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу, кажучи про кримінальні справи проти Ю.ТИМОШЕНКО і Ю.ЛУЦЕНКА, які зараз розглядає суд.

Зокрема, за словами Р.КУЗЬМІНА, екс-міністр Ю.ЛУЦЕНКО зробив все, щоб дати квартиру своєму водію. Це, додав він, могло б характеризувати Ю.ЛУЦЕНКА з позитивного боку, якби не одне “але”: «навіщо ЛУЦЕНКО там сам прописався».

Р.КУЗЬМІН відзначив, що сьогодні не зрозуміло, кому належить квартира - водію або самому Ю.ЛУЦЕНКО. «Чи можете ви повірити, що два дорослі чоловіки живуть в однокімнатній квартирі», - сказав він.

«І це чистота помислів? Якщо ви не бачите користі – подивіться», - сказав Р.КУЗЬМІН.

Подібні аргументи він навів і щодо Ю.ТИМОШЕНКО, зокрема, з приводу використання нею кредитної картки, яка належить компанії «Сомоллі Інтерпрайзес».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Р.КУЗЬМІН заявив, що Генеральна прокуратура володіє інформацією, що Ю.ТИМОШЕНКО розпоряджалася в особистих цілях кредитною карткою, яка належить компанії «Сомоллі Ентерпрайзес».

«Тільки за дослідженими даними, Ю.ТИМОШЕНКО витратила понад 1 млн. дол. на особисті потреби, розплачуючись нею в магазинах, ресторанах, купляючи хутряні вироби…», - сказав Р.КУЗЬМІН, кажучи про докази, які свідчили б про особисте збагачення Ю.ТИМОШЕНКО у зв`язку з «газовими справами», які розслідуються Генпрокуратурою.

За словами Р.КУЗЬМІНА, компанія «Сомоллі Інтерпрайзес», відповідно до документів, одержаних від американських органів юстиції, належить компанії ЄЕСУ, керівником якої довгий час була Ю.ТИМОШЕНКО.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter