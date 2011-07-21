Кузьмін каже, що Луценко прописався у квартирі водія

В. о. генерального прокурора Рената КУЗЬМІНА дивує, чому багато хто не помічає корисливих мотивів у діях екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО і екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу, кажучи про кримінальні справи проти Ю.ТИМОШЕНКО і Ю.ЛУЦЕНКА, які зараз розглядає суд.

Зокрема, за словами Р.КУЗЬМІНА, екс-міністр Ю.ЛУЦЕНКО зробив все, щоб дати квартиру своєму водію. Це, додав він, могло б характеризувати Ю.ЛУЦЕНКА з позитивного боку, якби не одне “але”: «навіщо ЛУЦЕНКО там сам прописався».

Р.КУЗЬМІН відзначив, що сьогодні не зрозуміло, кому належить квартира - водію або самому Ю.ЛУЦЕНКО. «Чи можете ви повірити, що два дорослі чоловіки живуть в однокімнатній квартирі», - сказав він.

«І це чистота помислів? Якщо ви не бачите користі – подивіться», - сказав Р.КУЗЬМІН.

Подібні аргументи він навів і щодо Ю.ТИМОШЕНКО, зокрема, з приводу використання нею кредитної картки, яка належить компанії «Сомоллі Інтерпрайзес».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Р.КУЗЬМІН заявив, що Генеральна прокуратура володіє інформацією, що Ю.ТИМОШЕНКО розпоряджалася в особистих цілях кредитною карткою, яка належить компанії «Сомоллі Ентерпрайзес».

«Тільки за дослідженими даними, Ю.ТИМОШЕНКО витратила понад 1 млн. дол. на особисті потреби, розплачуючись нею в магазинах, ресторанах, купляючи хутряні вироби…», - сказав Р.КУЗЬМІН, кажучи про докази, які свідчили б про особисте збагачення Ю.ТИМОШЕНКО у зв`язку з «газовими справами», які розслідуються Генпрокуратурою.

За словами Р.КУЗЬМІНА, компанія «Сомоллі Інтерпрайзес», відповідно до документів, одержаних від американських органів юстиції, належить компанії ЄЕСУ, керівником якої довгий час була Ю.ТИМОШЕНКО.