Янукович і Азаров висловили співчуття Норвегії

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив співчуття Його Величності Королю Норвегії ГАРАЛЬДУ V у зв’язку з масовою загибеллю людей внаслідок терактів 22 липня на острові Утейа та в Осло.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

«Від імені народу України та від себе особисто прошу Вас, Ваша Величносте, передати мої співчуття рідним і близьким загиблих, а також побажання скорішого одужання всім постраждалим.

Дозвольте висловити щиру підтримку в години скорботи та побажати норвезькому народові мужності і витримки», - йдеться у співчутті В.ЯНУКОВИЧА.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ висловив співчуття прем`єр-міністру Королівства Норвегії Йєнсу СТОЛТЕНБЕРГУ у зв`язку із загибеллю людей внаслідок терористичних актів в Осло і на острові Утойя.

Про це сказано повідомленні прес-служби Кабміну, розміщеному на Урядовому порталі.

М.АЗАРОВ зазначив, що із сумом дізнався про трагедію, що спричинила численні людські жертви.

"У цей тяжкий для норвезького народу час жалю і скорботи щиро поділяю гіркоту втрат, яких ви зазнали. Від імені народу України і від мене особисто прошу передати слова співчуття і підтримки сім`ям загиблих і постраждалих", - йдеться в урядовій телеграмі відправленої наадресу уряду Норвегії.

М.АЗАРОВ підкреслив, що таким нелюдяним і антигуманним вчинкам, які стали причиною людських жертв, виправдання немає. За його словами, Україна рішуче засуджує тероризм, твердо і послідовно протистоятиме будь-яким терористичним проявам і завжди підтримуватиме міжнародне співтовариство в боротьбі з цим злом.

Як повідомляв УНІАН, у Норвегії внаслідок стрілянини на острові Утойя і вибуху в центрі Осло у п`ятницю загинуло, за останньою інформацією, не менше 91 людини.

Влада Норвегії вживає надзвичайних заходів безпеки. Зокрема, поновлюються перевірки на кордонах з іншими країнами Шенгенської зони.

За попередніми даними норвезької поліції, стрілянину в молодіжному таборі на острові Утойя в Норвегії відкрив той же чоловік, який організував кількома годинами раніше вибух у центрі Осло.

Повідомляється, що йдеться про 32-річного норвежця, що дотримується ультраправих поглядів. За даними поліції, він діяв сам і не зв`язаний з міжнародними терористичними організаціями.

Це найкривавіший теракт у Західній Європі за останні роки - після вибухів у Мадриді 7 років тому. Поліція не виключає, що кількість жертв може бути більшою.