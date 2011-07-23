Адвокат Тимошенко вирішив, що екс-прем'єр стає стороною обвинувачення

Адвокат екс-прем`єра Юлії Тимошенко Микола Сірий вважає, що прокурор у "газовій" справі здійснює кримінальний злочин.

Таку думку він висловив в інтерв`ю радіо "Свобода", підкресливши, що в п`ятницю на це зверталася увага прокурорів і судді.

"Продовження прокурором здійснювати обвинувачення, якщо прокурор не може артикулювати подію злочину – це означає, що прокурор не розуміючи подію злочину, переслідує особу гіпотетично, яка вчинила якийсь злочин невідомо який", - зазначив він.

"А з формальної точки зору, це склад злочину передбачений кримінальним законом. То, я не хочу на цьому наголошувати, але фактично ми міняємось сторонами. Ми перетворюємось із сторони захисту в сторону обвинувачення", - заявив Сірий.

Він також звинуватив суд у намаганні прискорити слухання справи.

"Взагалі-то в провадженні суддів в Україні досить багато справ. Скажімо, десь до 50–60 справ у місяць. І в порівнянні зі звичайним навантаженням, ми бачимо, що суддя Кірєєв звільнений від додаткового навантаження. Тобто, так би мовити, перед ним поставлено завдання провести слухання саме в цій справі", - додав адвокат.

Українська правда