Шкіряк думає, що йому підкинуть зброю чи наркотики

Лідер громадського об`єднання «Новий Київ» Зорян ШКІРЯК заявляє, що одержав інформацію про провокацію, які готується проти нього, з можливим подальшим арештом.

Про це повідомляє прес-служба З.ШКІРЯКА.

За його інформацією, йдеться про можливе «підкидання» зброї, наркотиків або про інші варіанти побутового криміналу.

«Прошу не розцінювати мою заяву як слабкість і спробу зайвий раз «нагадати про себе». Поспішаю заспокоїти прихильників теорії «дешевого піару» - мене це не цікавить», - підкреслив З.ШКІРЯК.

За його словами, він завжди готовий до подібних речей конкретно щодо себе. "Але зараз йдеться не про мене, а про мою старшу 12-річну дочку, яку я виховую самостійно і несу повну персональну відповідальність за майбутнє моєї дитини. Окрім того, на карту може бути поставлена репутація моєї родини, зокрема, моєї мами - лікаря зі світовим ім`ям, професора Зореслави ШКІРЯК-НІЖНИК», - пояснив З.ШКІРЯК оприлюднення свого публічного звернення.

Він стверджує, що останні півроку неодноразово одержував попередження від знайомих, чесних офіцерів спецслужб про те, що «там» дуже не задоволені його публічною позицією і жорсткими заявами щодо подій, які відбуваються в країні, критикою Президента тощо. «Мені неодноразово радили «притримати язик». Я спокійно ставлюся до подібних речей, чудово розуміючи, що сьогодні будь-яка людина в країні, що має громадянську позицію, може бути репресована», - заявив З.ШКІРЯК.

«Вчора до мене звернувся народний депутат України, якому я цілком можу довіряти, і попередив, що команду «фас» дано. Через політкоректність я не можу називати його ім`я. За його словами, подібне може статися вже найближчим часом», - стверджує лідер «Нового Києва».

«Я чудово розумію, що у влади сьогодні немає інших способів закрити мені рота чи тримати мене «на гачку». Але у мене є чітка, послідовна позиція щодо дій влади. Саме це так надмірно підбурює їх самолюбство», - заявив З.ШКІРЯК.

Він упевнений, що причиною можливого ухвалення такого рішення стала, зокрема, активна позиція «Нового Києва» під час "судилища" над екс-прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО і колишнім главою МВС Юрієм ЛУЦЕНКОМ, а також жорсткі заяви щодо неправомірних дій судді Родіона КІРЄЄВА і можливої причетності Адміністрації Президента до цих процесів.

Ще однією можливою причиною З.ШКІРЯК назвав продовження «зачисток» опозиції в столиці напередодні майбутніх виборів, а як відомо, Київ є політичним плацдармом політика.

"Я не боюся провокацій. Це заява - застережливий захід, щоб у разі реалізації такого сценарію моя родина, прихильники, друзі і громадськість знали про те, що відбувається», - підкреслив З.ШКІРЯК.

Як відзначає прес-служба, З.ШКІРЯК має намір звернутися як громадянин України з офіційним запитом до МВС, СБУ і Генпрокуратурм з проханням повідомити, чи є дані про скоєння ним якихось протиправних дій за останні 10 років, що могло б служити причиною для притягнення його до будь-якого виду відповідальності.