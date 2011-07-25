Тимошенко закликає лідерів ЄС не звертати увагу на Януковича

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО закликає лідерів Європейського Союзу підписати угоду про асоціацію з Україною, незважаючи на переслідування українською владою опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні після засідання Печерського райсуду Києва.

«Я прошу вас, ні за яких обставин не поєднувати протидію політичним репресіям, протидію незаконним судовим і кримінальним переслідуванням з підписанням угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ організував судові процеси над представниками опозиції.

«Це робиться для того, щоб викликати відповідну реакцію світової демократичної спільноти, в тому числі Європейського Союзу. Я звертаюсь до лідерів європейських країн з проханням: навіть якщо українська влада в повній мірі не виконає своє домашнє завдання, знайти політичну мудрість і підписати до кінця року угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі», - сказала вона.

Крім того, додала вона, процесами над опозиціонерами влада хоче відволікти увагу суспільства від погіршення соціально-економічної ситуації в Україні.

«Продовжуються безпрецедентні за масштабом відкати з державного бюджету… Неконтрольована емісія та інші погіршення життя людей», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила сподівання, що у владі «є хоч декілька людей, які мають відповідальність, професійність та які зупинять цей поступ».