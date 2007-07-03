Нічна бійка на Березняках і з чого вона виникла - тема прес-конференції в УНІАН

11-30 - В УНІАН з трансляцією на 5-му каналі відбудеться прес-конференція на тему: “Проблеми розподілу повноважень між суб’єктами місцевого самоврядування м.Києва”. Учасники: голова Дніпровської райради та держадміністрації Олександр Сотников; депутат Київської міськради Дмитро Андрієвський (НСНУ), депутат Київської міськради Віктор Наумко (БЮТ).

У ніч на 27 червня на ділянці, виділеній під будівництво по вул. Березняківській в Києві, відбулася бійка із застосуванням холодної зброї між місцевими мешканцями і рейдерською групою забудовника. У зв’язку з цими подіями Дніпровська районна у місті Києві рада та держадміністрація заявляють, що районна влада неодноразово зверталася до міської з проханням припинити практику хаотичної забудови цього мікрорайону, а також Дніпровського району в цілому. На прес-конференції мова піде також про загальну проблематику співіснування районних органів самоврядування столиці з міською владою і особисто мером (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).