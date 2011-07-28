Кірєєв каже, що Тимошенко намагається надавати покази замість свідків

Суддя Печерського районного суду м. Києва Родіон КІРЄЄВ вважає, що екс-прем’єр Юлія ТИМОШЕНКО під час своїх запитань до слідства намагається нав’язати свідку – екс-заступнику голови департаменту співпраці з Росією НАК «Нафтогаз України» Андрію ІВАНОВУ – свої відповіді.

Як передає кореспондент УНІАН, Р.КІРЄЄВ декілька разів робив зауваження Ю.ТИМОШЕНКО з цього приводу під час допиту А.ІВАНОВА.

«Підсудна, ви наводите твердження і тим самим вимагаєте від свідка саме цієї відповіді. Чітко формулюйте запитання, а не відповідь», - сказав суддя Р.КІРЄЄВ, реагуючи на багаторазові протести з цього приводу представників державного обвинувачення.

Під час своїх запитань до свідка Ю.ТИМОШЕНКО намагалася з’ясувати, в якому році – 2009-му чи 2010-му – була вигідніша для України ціна за природний газ. Свідок плутався у своїх показах та врешті-решт відповів: «Враховуючи те, що ціна формується за формулою, не можна визначити, вигідна вона чи ні». А.ІВАНОВ також вимушений був визнати, що угода, укладена між «Росукренерго», НАК «Нафтогаз України» та російським «Газпромом» від 4 січня 2004 року фактично скасувала прив’язку формування ціни на газ зі ставкою на транзит.

Коли Ю.ТИМОШЕНКО попросила свідка відповісти на запитання про діяльність «Росукренерго», представник державного обвинувачення вкотре заявив протест, оскільки, на його думку, підсудна неправильно ставить запитання.

Після цього екс-прем’єр заявила: «На слово «Росукренерго» прокурори дружно встають. Перша сигнальна система – світло-слина».