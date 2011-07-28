До Печерського суду прибув аташе з прав людини Посольства США

До Печерського районного суду міста Києва прибув аташе з прав людини Посольства США в Україні Метт СТТАФОРД для спостереження за перебігом судового процесу з розгляду кримінальної справи екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, судові засідання проходять щодня і щодня у залі присутні дипломати, акредитовані в Україні. Зокрема, судовий процес регулярно відвідують представники Посольства Франції.