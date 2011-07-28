Прокурор: свідки кажуть, як записано в обвинуваченні

Представник державного обвинувачення прокурор Лілія ФРОЛОВА вважає, що всі свідки, які сьогодні були викликані на допит до Печерського районного суду, підтвердили факти перевищення екс-прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО своїх службових повноважень при підписанні газових угод у 2009 році .

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ФРОЛОВА заявила сьогодні журналістам після завершення чергового судового засідання у Печерському районному суді м. Києва.

«Всі покази свідків підтвердили вину у вчиненні злочину. Всі фактичні обставини справи, які вони викладали у своїх показах, їх підтвердили повністю. Все це було написано в їхніх показах на стадії досудового слідства», - сказала Л.ФРОЛОВА.

Прокурор підтвердила, що під час проведення допиту свідків на сьогоднішньому засіданні не було зафіксовано жодних розбіжностей. «Жодних розбіжностей я не бачу абсолютно. Вони всі підтверджують свої покази», - підкреслила вона.