Янукович доручив Кабміну розібратися з вибухом

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Кабінету міністрів України створити урядову комісію у зв’язку із вибухом на шахті „Суходільськ-Східна” у місті Суходольськ Краснодонського району Луганської області.

Як повідомила УНІАН прес-секретар Президента Дарка ЧЕПАК, комісія, серед іншого, має з’ясувати причини вибуху на шахті, в результаті якого загинуло 16 гірників.

Прес-секретар також повідомила, що глава держави висловив співчуття родичам загиблих гірників.

Крім того, глава держави доручив прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ надати допомогу потерпілим і родинам загиблих .

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, до складу Урядової комісії увійшли: міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій БОЙКО, міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА, міністр охорони здоров’я Олександр ОНІЩЕНКО, заступник міністра економіки Володимир ПАВЛЕНКО та інші.

Найближчим часом на місце аварії вилетить прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ.