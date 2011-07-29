Луценко розповів про відверту розмову з Кузьміним

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що у його справі суд має допитати генерального прокурора Віктора ПШОНКУ та його заступника Рената КУЗЬМІНА.

Про це він сказав у інтерв’ю «Газеті по-українськи».

Так, коментуючи свою заяву, що Р.КУЗЬМІН казав йому про існування "замовлення на ЛУЦЕНКА", екс-міністр пояснив, що 4 листопада 2010 року, в день призначення нового генерального прокурора, Р.КУЗЬМІН був ображений на те, що не його призначили на цю посаду, і тому, на думку Ю.ЛУЦЕНКА, був відвертий: «У той день якраз призначили нового генпрокурора і КУЗЬМІН, як претендент на цю папаху, від образи був відвертим. Мені було сказано, що моя справа не варта виїденого яйця, але замовлення - з самої гори. Генпрокурор, посилаючись на "государственное решение", вимагає від слідства швидких результатів. Конкретне прізвище не називалося, хоча ясно, що тиснути на генпрокурора може лише Президент».

Саме тому Ю.ЛУЦЕНКО вважає за необхідне допитати в суді як свідків і генпрокурора, і його першого заступника.

Відповідаючи на запитання, за що йому мстять, він зауважив, що суд над Юлією ТИМОШЕНКО і Ю.ЛУЦЕНКОМ - це суд над лідерами двох парламентських фракцій, які на останніх дострокових виборах привели до Верховної Ради більшість і усунули від влади Партію регіонів і тодішнього прем`єра Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Секрет цієї влади видав дідусь АЗАРОВ: "Страх - сильное чувство". Тримання ЛУЦЕНКА в тюрмі було потрібне ЯНУКОВИЧУ як публічна помста Майдану і як засіб встановлення атмосфери страху в суспільстві. Я не страждаю самозакоханістю, але смію стверджувати, що якби я мав можливість пересуватися країною, опозиція вже сьогодні мала би вдвічі більшу підтримку, ніж нинішній правлячий радянський секонд-хенд», - наголосив екс-міністр.

Крім того, Ю.ЛУЦЕНКО вважає, що є причини для помсти йому особистісного характеру. «Пам`ятаєте, ЯНУКОВИЧ вихвалявся, що виграє вибори із відривом у 15 відсотків. У реальності вийшло тільки 3 відсотки. Причина - недопущення системою МВС традиційних фальсифікацій Партії регіонів», - зауважив він.